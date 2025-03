Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Montagmittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 34,64 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr ging es für die Porsche Automobil vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 34,64 EUR. Bei 34,64 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 35,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 376.261 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,04 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,40 EUR am 22.11.2024. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 3,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,18 EUR, nach 1,91 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 38,86 EUR.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Experten taxieren den Porsche Automobil vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,61 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: DAX beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Ende des Freitagshandels zurück

Börse Frankfurt in Rot: DAX liegt am Freitagnachmittag im Minus