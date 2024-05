Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Freitagmittag in Grün

So entwickelt sich Porsche Automobil vz

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 50,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,6 Prozent auf 50,40 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 50,54 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 142.580 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,86 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 16,79 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 41,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,56 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,67 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Am 14.05.2024 hat Porsche Automobil vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 16,89 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: DAX klettert schlussendlich

XETRA-Handel: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus

Pluszeichen in Frankfurt: DAX nachmittags mit Zuschlägen