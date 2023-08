Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz verzeichnet am Mittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Das Papier von Porsche Automobil vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 49,53 EUR abwärts.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 49,53 EUR. Bei 49,50 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,72 EUR. Zuletzt wechselten 223.116 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 49,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,19 EUR. Dieser Wert wurde am 18.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 71,38 EUR.

Voraussichtlich am 13.11.2023 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 17,51 EUR je Aktie belaufen.

