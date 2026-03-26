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Porsche Automobil-Aktie: Warburg Research vergibt Bewertung mit Hold

09.04.26 11:49 Uhr
Anleger aufgepasst: Dieses Rating vergibt Warburg Research jetzt an die Porsche Automobil-Aktie | finanzen.net

Warburg Research-Analyst Fabio Hölscher hat eine gründliche Analyse des Porsche Automobil-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE
32,44 EUR 0,03 EUR 0,09%
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Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Porsche SE nach den Ende März vorgelegten Jahreszahlen von 36 auf 34 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Angesichts der breiten Prognosespannen für 2026, des unsicheren Zollumfelds und der weiterhin verhaltenen Profitabilität der beiden Kernbeteiligungen VW und Porsche AG sieht Analyst Fabio Hölscher nur begrenzte Kurskatalysatoren für die VW-Dachgesellschaft. Zum Jahresbericht schrieb er am Donnerstag, dass er den Erwartungen weitgehend entsprochen habe.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Porsche Automobil-Aktie am Tag der Analyse

Um 11:32 Uhr ging es für die Porsche Automobil-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 32,14 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 5,79 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. 82.312 Porsche Automobil-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier büßte seit Jahresanfang 2026 um 19,5 Prozent ein. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q1 2026 wird für den 13.05.2026 terminiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

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