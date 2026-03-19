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Porsche Automobil Holding SE verlängert Mandat von CEO Hans Dieter Pötsch

20.03.26 18:44 Uhr
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Porsche Automobil Holding SE
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DOW JONES--Der Aufsichtsrat der Porsche Automobil Holding SE hat das Mandat des Vorstandsvorsitzenden Hans Dieter Pötsch um eine weitere Amtszeit verlängert. Die Bestellung erfolgt mit Wirkung zum 1. Januar 2027 für die Dauer von fünf Jahren bis zum 31. Dezember 2031, wie die Porsche Automobil Holding SE am Freitag mitteilte. Dem Vorstand der Porsche SE gehören Hans Dieter Pötsch, Manfred Döss (Recht und Compliance) sowie Johannes Lattwein (Finanzen und IT) an.

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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2026 13:44 ET (17:44 GMT)

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