Porsche-Betriebsratschef: 'Teamplayer wie Blume tut VW sicher gut'

STUTTGART (dpa-AFX) - Nach Ansicht von Porsche-Betriebsratschef Harald Buck hat der Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Konzern mit Porsche-Chef Oliver Blume als Nachfolger für Herbert Diess einen guten Fang gemacht. "Ein Teamplayer wie Blume tut VW (Volkswagen (VW) vz) sicher gut", sagte Buck der Deutschen Presse-Agentur am Montag in Stuttgart. Ende vergangener Woche war bekannt geworden, dass Blume zum 1. September auf VW-Vorstandschef Diess folgen und neben seiner Funktion an der Konzernspitze auch Chef der Sportwagentochter Porsche bleiben soll. Damit sei eine gute Konstellation für beide Seiten gefunden worden, sagte Buck. Er freue sich, dass Blume Porsche erhalten bleibe. Eine zu starke Belastung fürchtete er nicht, schließlich sei Blume bereits im Vorstand des VW-Konzerns aktiv gewesen. Außerdem schlage Blumes Herz für Porsche. "Er steht hundertprozentig zu diesem Unternehmen und wird nach meiner Einschätzung auch dauerhaft hier bleiben", sagte Buck der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Dienstag)./rwi/DP/zb

