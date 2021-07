Porsche-Chef Blume hält nichts von einer Impfpflicht

STUTTGART (dpa-AFX) - Porsche-Chef Oliver Blume ist trotz Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante gegen eine Impfpflicht im Kampf gegen das Coronavirus. "Das steht entgegen unserer freiheitlichen Grundordnung", sagte Blume der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Freitag). Er könne die Diskussion, dass für ungeimpfte Menschen die Teilnahme am öffentlichen Leben dort eingeschränkt werde, wo es notwendig sei, aber nachvollziehen.

Bei Porsche seien an den Standorten Zuffenhausen, Weissach und Leipzig bislang rund 6000 Beschäftigte geimpft worden. "Letztlich ist das eine Privatangelegenheit", sagte der Vorstandschef. "Aber ich appelliere an alle, sich impfen zu lassen. Nur so ist der Weg zurück zur Normalität möglich. Ich betrachte die Impfung als eine Verpflichtung jedes Einzelnen der Gesellschaft gegenüber." Es gehe bei der Frage des Impfens zwar um eine individuelle Abwägung, vor allem aber auch um unser gesellschaftliches Zusammenleben./poi/DP/jha