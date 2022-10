Porsche erzielt nach neun Monaten leichtes Plus bei Auslieferungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sportwagenbauer Porsche hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 ein leichtes Plus bei den Auslieferungen erzielt. In der Vertriebsregion Europa und im Heimatmarkt Deutschland legte die Volkswagen-Tochter am deutlichsten zu. Das beliebteste Modell bleibt der Porsche Cayenne.

"Die Begehrlichkeit von Porsche als moderner Luxusmarke sowie unserer Produkte ist auf allen Kontinenten hoch", sagte Vertriebs- und Marketingvorstand Detlev von Platen. "Gleichzeitig beschäftigen uns weiterhin Einschränkungen bei der Belieferung mit Bauteilen, die sich auf die Wartezeiten der Kunden auswirken."

Das Unternehmen gehe die "verbleibenden drei Monate des Jahres mit positiver Entschlossenheit und Elan an", so von Platen.

Weltweit wurden per Ende September 221.512 Fahrzeuge an Kunden übergeben, wie die Porsche AG mitteilte. Während die Auslieferungen in Deutschland um 9 Prozent auf 20.850 Sportwagen zulegten und im restlichen Europa um 11 Prozent auf 42.204, gingen sie im weltgrößten Automarkt China um 1 Prozent auf 68.766 Fahrzeuge zurück. Die Einschränkungen durch monatelange Lockdowns konnten dort im dritten Quartal zum großen Teil ausgeglichen werden.

October 14, 2022