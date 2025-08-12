DAX24.182 +0,7%ESt505.365 +0,5%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin101.973 -0,9%Euro1,1707 +0,3%Öl66,05 -0,1%Gold3.360 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX startet höher -- Asiens Börsen fest - Nikkei mit Rekord -- RENK mit starker Auftragslage -- E.ON steigert Gewinn -- TUI schlägt Erwartungen -- Porsche SE im Fokus
Top News
EVOTEC-Aktie trotzdem freundlich: EVOTEC meldet Rückgang der Halbjahresumsätze EVOTEC-Aktie trotzdem freundlich: EVOTEC meldet Rückgang der Halbjahresumsätze
Ströer-Aktie belastet: Ströer erleidet Umsatzrückgang Ströer-Aktie belastet: Ströer erleidet Umsatzrückgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Porsche Holding senkt Ausblick 2025

13.08.25 08:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE Vz
35,83 EUR -0,68 EUR -1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Nachdem sowohl Volkswagen als auch der Sportwagenbauer Porsche ihre Ausblicke für das laufende Jahr gesenkt haben, zieht auch die Porsche Holding nach. Die Holding der Familien Porsche und Piech, die die Mehrheit der Volkswagen-Stammaktien hält, erwartet nun ebenfalls einen niedrigeren Gewinn. Im ersten Halbjahr konnte sich das DAX-Unternehmen in den schwarzen Zahlen halten.

Wer­bung

Für das Geschäftsjahr 2025 geht die Porsche Holding nun von einem bereinigten Konzernergebnis nach Steuern von 1,6 bis 3,6 Milliarden Euro aus. Bislang hatte der Konzern 2,4 bis 4,4 Milliarden Euro erwartet. Die Nettoverschuldung wird zum Jahresende weiterhin bei 4,9 bis 5,4 Milliarden Euro gesehen.

Im ersten Halbjahr sackte der bereinigte Konzerngewinn auf 1,1 Milliarden von 2,1 Milliarden im Vorjahr ab. Auf berichteter Basis verzeichnete die Porsche Holding einen Gewinn von 338 Millionen Euro. Im ersten Quartal hatte sie noch einen Milliardenverlust eingefahren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2025 02:19 ET (06:19 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche Automobil vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE Vz

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE Vz

DatumRatingAnalyst
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
10.02.2025Porsche Automobil vz HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
05.09.2024Porsche Automobil vz KaufenDZ BANK
30.08.2024Porsche Automobil vz BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.04.2024Porsche Automobil vz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
10.02.2025Porsche Automobil vz HoldWarburg Research
03.02.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche Automobil Holding SE Vz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen