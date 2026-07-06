Porsche liefert im 1. Halbjahr 16 Prozent weniger Fahrzeuge aus
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DOW JONES--Der Sportwagenhersteller Porsche hat im ersten Halbjahr 122.306 Fahrzeuge ausgeliefert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einem Rückgang von 16 Prozent. Porsche begründete diesen Rückgang mit dem Produktionsende des 718 mit Verbrennungsmotor, der starken Nachfrage nach dem vollelektrischen Macan im Vorjahreszeitraum sowie den weggefallenen Steuervergünstigungen für Elektro- und Hybridfahrzeuge in den USA.
Größte Vertriebsregion war erneut Nordamerika mit 37.712 ausgelieferten Fahrzeugen (minus 13 Prozent). In China wurden mit 14.501 Fahrzeugen 32 Prozent weniger an Kunden übergeben. Hier machte das schwierige Marktumfeld Porsche weiter zu schaffen.
"Mit rund 122.000 Kundenauslieferungen liegen wir im ersten Halbjahr unter dem Vorjahreszeitraum, aber im Bereich unserer Erwartungen", sagt Marketing- und Vertriebsvorstand Matthias Becker. "Wir richten unser Angebot gezielt an der Nachfrage unserer Kundinnen und Kunden aus und schärfen konsequent unsere Modellpalette. Im Herbst werden wir im Rahmen des Capital Markets Day weitere Details unserer Strategie 2035 vorstellen."
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/rio
(END) Dow Jones Newswires
July 09, 2026 03:24 ET (07:24 GMT)
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