Porsche nimmt Produktion in Leipzig nächste Woche wieder auf

LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Autobauer Porsche nimmt die Produktion in seinem Leipziger Werk in der kommenden Woche wieder auf. Die Zuliefererlage habe sich verbessert, so dass ein "reduzierter Betrieb" möglich werde, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Porsche hatte die Produktion in Leipzig am 2. März wegen Lieferengpässen nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine gestoppt. Der Autobauer bezieht nach Angaben aus Branchenkreisen Kabelbäume aus der Westukraine. In Leipzig werden die Modelle Macan und Panamera gebaut.

In Stuttgart dagegen muss die Produktion des E-Sportwagens Taycan ab jetzt bis zum Ende kommender Woche ausgesetzt werden. Das hatte ein Unternehmenssprecher bereits am Dienstag mitgeteilt. Die Modellreihen 911 und 718 liefen in Stuttgart weiter planmäßig vom Band. "In den kommenden Tagen und Wochen werden wir auf Sicht fahren und die Lage kontinuierlich neu bewerten", hieß es./bz/DP/eas