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Porsche stellt neue strategische Ausrichtung vor

Werte in diesem Artikel
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42.24 EUR -0.82 EUR -1.90 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
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WEISSACH/STUTTGART (dpa-AFX) - Der Sport- und Geländewagenbauer Porsche AG (Porsche vz) stellt am Mittwoch (9.00 Uhr) auf einem Kapitalmarkttag seine Strategie für die kommenden Jahre vor. Porsche-Chef Michael Leiters will mit der strategischen Ausrichtung "Sportwagenschmiede '35" unter anderem den Fokus des Unternehmens schärfen. Der Manager ist seit Beginn des Jahres am Steuer.

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Die Strategie folge dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns zu stärken, die Attraktivität der Marke zu sichern und die Voraussetzungen für profitables Wachstum zu schaffen, hieß es in der Ankündigung zu der Veranstaltung.

Das Unternehmen aus Stuttgart hatte zuletzt zu kämpfen - mit sinkenden Absatzzahlen, insbesondere in China, einer geringeren Nachfrage nach E-Modellen und US-Zöllen. 2025 hatten unter anderem die Milliardenkosten für die Verbrenner-Verlängerung den Gewinn der Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Tochter größtenteils aufgezehrt. Das Ergebnis nach Steuern brach im Vergleich zum Vorjahr um 91,4 Prozent auf 310 Millionen Euro ein./jwe/DP/nas

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Datum Rating Analyst
29.09.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research
22.09.26 Volkswagen (VW) vz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research
21.09.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG

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