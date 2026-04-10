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Porsche streicht Mitarbeiterprämie nach Krisenjahr

23.04.26 18:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE
31,93 EUR -0,57 EUR -1,75%
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STUTTGART (dpa-AFX) - Wegen der schlechten Jahreszahlen erhalten die Mitarbeiter des Sportwagenbauers Porsche keine Prämie. "Aufgrund der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens wird es für das Geschäftsjahr 2025 keine freiwillige Sonderzahlung geben", teilte ein Konzernsprecher in Stuttgart mit./jwe/DP/jha

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