Porsche streicht Mitarbeiterprämie nach Krisenjahr

STUTTGART (dpa-AFX) - Wegen der schlechten Jahreszahlen erhalten die Mitarbeiter des Sportwagenbauers Porsche keine Prämie. "Aufgrund der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens wird es für das Geschäftsjahr 2025 keine freiwillige Sonderzahlung geben", teilte ein Konzernsprecher in Stuttgart mit./jwe/DP/jha

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