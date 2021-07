Porsche und Rimac gründen Joint Venture für Bugatti

FRANKFURT (Dow Jones)--Porsche und Rimac haben sich auf die Gründung eines Joint Ventures unter Einbindung von Bugatti geeinigt. Der Hypercar-Hersteller soll künftig Bugatti-Rimac heißen, wie Porsche mitteilte.

Die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens mit Hauptsitz in Zagreb ist für das vierte Quartal 2021 vorgesehen. Zuvor müssen noch Kartellbehörden in mehreren Ländern zustimmen. An dem Joint Venture Bugatti-Rimac werden Rimac 55 Prozent und Porsche 45 Prozent der Anteile halten. Außerdem ist Porsche mit 24 Prozent direkt an Rimac beteiligt.

Bugatti wird über den aktuellen Eigentümer Volkswagen in das Joint Venture eingebracht. Die Anteile werden dann an Porsche übertragen.

Porsche-Chef Oliver Blume sagte, die Expertise von Bugatti im Hypercar-Geschäft werde mit der Innovationskraft von Rimac auf dem zukunftsträchtigen Gebiet der Elektromobilität gebündelt. Bugatti bringe eine traditionsreiche Marke, ikonische Produkte, eine treue Kundenbasis und ein weltweites Händlernetz in das Joint Venture ein. Rimac steuere neben der Technologie neue Denkansätze für die Entwicklung und Organisation bei.

Unter dem Dach des neuen Unternehmens werden die Marken Bugatti und Rimac zunächst zwei Hypercar-Modelle produzieren: Den Bugatti Chiron und den rein elektrischen Rimac Nevera. Bugatti Automobiles S.A.S. bleibt unter dem neuen Joint Venture weiter bestehen. Im französischen Molsheim werden auch künftig alle Bugatti-Modelle in der eigenen Manufaktur hergestellt.

Porsche ist bereits vor drei Jahren eine Partnerschaft mit Rimac eingegangen.

Porsche wird in dem Joint Venture eine starke Rolle als strategischer Gesellschafter einnehmen. Oliver Blume und Lutz Meschke (stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorstand für Finanzen und IT der Porsche AG) werden Mitglieder des Aufsichtsrats von Bugatti-Rimac. CEO wird Mate Rimac sein. Das Joint Venture wird bei der Gründung etwa 430 Mitarbeiter haben - rund 300 am Firmensitz in Zagreb und 130 am Bugatti-Standort in Molsheim.

