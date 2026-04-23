DAX24.033 -0,5%Est505.851 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9700 -0,2%Nas24.439 -0,9%Bitcoin66.274 -1,1%Euro1,1689 +0,1%Öl106,9 +0,8%Gold4.691 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 Intel 855681 BASF BASF11 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Deutsche Telekom, DroneShield, Newmont, Siemens Energy im Fokus
Top News
SAP SE-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein SAP SE-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein
Uniswap: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren gekostet Uniswap: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren gekostet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Porsche verkauft Anteile an Bugatti Rimac an Konsortium

24.04.26 10:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
41,20 EUR -0,68 EUR -1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
31,49 EUR -0,70 EUR -2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) St.
88,80 EUR -2,15 EUR -2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Porsche veräußert seine Anteile am kroatischen Sportwagenhersteller Rimac und am Joint Venture Bugatti Rimac. Käufer ist ein internationales Konsortium unter Führung der New Yorker Investmentfirma HOF Capital, wie der DAX-Konzern mitteilte. Finanzielle Details wurden nicht genannt. "Mit dem Verkauf unseres Anteils zeigen wir, dass wir Porsche auf das Kerngeschäft konzentrieren werden", wird Michael Leiters, CEO der Porsche AG, in der Mitteilung zitiert.

Porsche und die Rimac Group haben das Joint Venture im Jahr 2021 gegründet. Porsche hält eine Minderheitsbeteiligung von 45 Prozent, die Rimac Group besitzt die restlichen 55 Prozent der Anteile. Porsche hält außerdem einen Anteil von 20,6 Prozent an der Rimac Group.

Nach Vollzug der Transaktion will die Rimac Group die Kontrolle über Bugatti Rimac übernehmen und eine strategische Partnerschaft mit HOF Capital eingehen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/kla/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2026 04:15 ET (08:15 GMT)

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

DatumRatingAnalyst
09.04.2026Porsche Automobil HoldWarburg Research
31.03.2026Porsche Automobil HaltenDZ BANK
20.02.2026Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
19.01.2026Porsche Automobil UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Porsche Automobil Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.02.2026Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.04.2026Porsche Automobil HoldWarburg Research
31.03.2026Porsche Automobil HaltenDZ BANK
14.01.2026Porsche Automobil Market-PerformBernstein Research
28.11.2025Porsche Automobil HaltenDZ BANK
04.11.2025Porsche Automobil NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Porsche Automobil UnderweightBarclays Capital
09.01.2026Porsche Automobil UnderweightBarclays Capital
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche Automobil Holding SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen