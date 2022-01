Porsche verkauft trotz Chip-Krise mehr Sportwagen

FRANKFURT (Dow Jones)--Trotz der Halbleiterengpässe hat Porsche im vierten Quartal die Auslieferungen erhöht und damit im Gesamtjahr das beste Auslieferungsergebnis in der Unternehmensgeschichte erzielte. Wie die Porsche AG mitteilte, kletterte der Absatz 2021 weltweit um 11 Prozent auf 301.915 Fahrzeuge. Alle Vertriebsregionen trugen zu dem Wachstum bei. Alleine im Schlussquartal stieg der weltweite Absatz von Porsche um 5,1 Prozent auf 84.717 Einheiten.

Porsche profitierte im Volkswagen-Konzern davon, dass die verfügbaren Halbleiter bevorzugt in margenstarken Fahrzeugen verbaut wurden. Bei Volumenmodellen wie der VW-Kernmarke, Seat oder Skoda mussten Kunden dagegen teils erheblich auf bestellte Neufahrzeuge warten.

Den größten Zuwachs erzielte Porsche 2021 auf dem amerikanischen Kontinent mit plus 22 Prozent, China bleibt mit einem Zuwachs von 8 Prozent der größte Einzelmarkt. In Deutschland liegt das Plus bei 9 Prozent.

In Europa wurden im Dreimonatszeitraum Oktober - Dezember insgesamt 29.828 Autos abgesetzt, ein Plus von 17,4 Prozent und seit Jahresbeginn ein Anstieg von 7,0 Prozent. Im Heimatmarkt Deutschland wurden 9.466 Wagen verkauft, ein Anstieg von 8,9 Prozent. Im wichtigen chinesischen Markt gingen im Quartal 25.882 Fahrzeuge an die Kunden. Das waren 1,0 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Die Modelle mit der größten Nachfrage waren bei Porsche auch in 2021 die SUVs. Besonders stark nahm der Absatz des vollelektrischen Porsche Taycan zu: Das Fahrzeug ging an 41.296 Kunden, wodurch sich die Auslieferungen gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelten, wie Porsche mitteilte.

Für die kommenden Monate zeigte sich Porsche zuversichtlich. "Die Nachfrage ist weiterhin hoch und unsere Auftragsbücher sind gut gefüllt", wird Detlev von Platen, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei der Porsche AG, in der Mitteilung zitiert. "Wir starten daher voller Elan und Zuversicht in das Jahr 2022 - und das weltweit in allen Regionen."

