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Porsche vz-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
41,75 EUR 1,07 EUR 2,63%
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Die Porsche vz-Aktie wurde im April 2026 von 16 Analysten analysiert.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 11 Analysten stufen die Anteilsscheine von Porsche vz mit Halten ein, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 42,63 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 1,38 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Porsche vz-Aktie von 41,25 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG40,00 EUR-3,0330.04.2026
Barclays Capital40,00 EUR-3,0330.04.2026
Bernstein Research45,00 EUR9,0930.04.2026
Jefferies & Company Inc.41,00 EUR-0,6129.04.2026
Bernstein Research45,00 EUR9,0929.04.2026
RBC Capital Markets40,00 EUR-3,0329.04.2026
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR21,2129.04.2026
RBC Capital Markets40,00 EUR-3,0322.04.2026
Deutsche Bank AG45,00 EUR9,0914.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.39,00 EUR-5,4514.04.2026
Bernstein Research45,00 EUR9,0914.04.2026
Barclays Capital40,00 EUR-3,0314.04.2026
Jefferies & Company Inc.41,00 EUR-0,6114.04.2026
UBS AG40,00 EUR-3,0309.04.2026
Jefferies & Company Inc.41,00 EUR-0,6107.04.2026
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR21,2101.04.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
12:06Porsche vz NeutralUBS AG
08:51Porsche vz UnderweightBarclays Capital
08:36Porsche vz Market-PerformBernstein Research
29.04.2026Porsche vz HoldJefferies & Company Inc.
29.04.2026Porsche vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.04.2026Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.04.2026Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
01.04.2026Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.03.2026Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12:06Porsche vz NeutralUBS AG
08:36Porsche vz Market-PerformBernstein Research
29.04.2026Porsche vz HoldJefferies & Company Inc.
29.04.2026Porsche vz Market-PerformBernstein Research
29.04.2026Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:51Porsche vz UnderweightBarclays Capital
14.04.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital
13.03.2026Porsche vz VerkaufenDZ BANK
12.03.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital
21.01.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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