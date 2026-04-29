Porsche vz-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April
Werte in diesem Artikel
Die Porsche vz-Aktie wurde im April 2026 von 16 Analysten analysiert.
3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 11 Analysten stufen die Anteilsscheine von Porsche vz mit Halten ein, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 42,63 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 1,38 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Porsche vz-Aktie von 41,25 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|40,00 EUR
|-3,03
|30.04.2026
|Barclays Capital
|40,00 EUR
|-3,03
|30.04.2026
|Bernstein Research
|45,00 EUR
|9,09
|30.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|41,00 EUR
|-0,61
|29.04.2026
|Bernstein Research
|45,00 EUR
|9,09
|29.04.2026
|RBC Capital Markets
|40,00 EUR
|-3,03
|29.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|21,21
|29.04.2026
|RBC Capital Markets
|40,00 EUR
|-3,03
|22.04.2026
|Deutsche Bank AG
|45,00 EUR
|9,09
|14.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|39,00 EUR
|-5,45
|14.04.2026
|Bernstein Research
|45,00 EUR
|9,09
|14.04.2026
|Barclays Capital
|40,00 EUR
|-3,03
|14.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|41,00 EUR
|-0,61
|14.04.2026
|UBS AG
|40,00 EUR
|-3,03
|09.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|41,00 EUR
|-0,61
|07.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|21,21
|01.04.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche vz.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche vz.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent