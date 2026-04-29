Porsche vz-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April

Die Porsche vz-Aktie wurde im April 2026 von 16 Analysten analysiert.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 11 Analysten stufen die Anteilsscheine von Porsche vz mit Halten ein, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 42,63 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 1,38 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Porsche vz-Aktie von 41,25 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 40,00 EUR -3,03 30.04.2026 Barclays Capital 40,00 EUR -3,03 30.04.2026 Bernstein Research 45,00 EUR 9,09 30.04.2026 Jefferies & Company Inc. 41,00 EUR -0,61 29.04.2026 Bernstein Research 45,00 EUR 9,09 29.04.2026 RBC Capital Markets 40,00 EUR -3,03 29.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 50,00 EUR 21,21 29.04.2026 RBC Capital Markets 40,00 EUR -3,03 22.04.2026 Deutsche Bank AG 45,00 EUR 9,09 14.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 39,00 EUR -5,45 14.04.2026 Bernstein Research 45,00 EUR 9,09 14.04.2026 Barclays Capital 40,00 EUR -3,03 14.04.2026 Jefferies & Company Inc. 41,00 EUR -0,61 14.04.2026 UBS AG 40,00 EUR -3,03 09.04.2026 Jefferies & Company Inc. 41,00 EUR -0,61 07.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 50,00 EUR 21,21 01.04.2026

Redaktion finanzen.net