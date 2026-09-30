Porsche vz-Aktie: Was Analysten von Porsche vz erwarten

30.09.26 18:00 Uhr

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 49,25 EUR für die Porsche vz-Aktie, was einem Anstieg von 3,75 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 45,50 EUR entspricht.

3 Experten sehen das Papier als Kauf, 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im September 2026 haben 8 Analysten eine Einschätzung der Porsche vz -Aktie vorgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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