Porsche vz-Aktie: Was Analysten von Porsche vz erwarten
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Im September 2026 haben 8 Analysten eine Einschätzung der Porsche vz-Aktie vorgenommen.
3 Experten sehen das Papier als Kauf, 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 49,25 EUR für die Porsche vz-Aktie, was einem Anstieg von 3,75 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 45,50 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|60,00 EUR
|31,87
|29.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|49,00 EUR
|7,69
|24.09.2026
|Bernstein Research
|47,00 EUR
|3,30
|23.09.2026
|Bernstein Research
|47,00 EUR
|3,30
|22.09.2026
|UBS AG
|-
|-
|21.09.2026
|Deutsche Bank AG
|55,00 EUR
|20,88
|17.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|46,00 EUR
|1,10
|16.09.2026
|RBC Capital Markets
|40,00 EUR
|-12,09
|16.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|9,89
|10.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|10.09.2026
Redaktion finanzen.net
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