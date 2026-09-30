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Porsche vz-Aktie: Was Analysten von Porsche vz erwarten

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
45.90 EUR 0.81 EUR 1.80 %
Charts | News | Analysen

Im September 2026 haben 8 Analysten eine Einschätzung der Porsche vz-Aktie vorgenommen.

3 Experten sehen das Papier als Kauf, 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 49,25 EUR für die Porsche vz-Aktie, was einem Anstieg von 3,75 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 45,50 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG60,00 EUR31,8729.09.2026
Jefferies & Company Inc.49,00 EUR7,6924.09.2026
Bernstein Research47,00 EUR3,3023.09.2026
Bernstein Research47,00 EUR3,3022.09.2026
UBS AG--21.09.2026
Deutsche Bank AG55,00 EUR20,8817.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)46,00 EUR1,1016.09.2026
RBC Capital Markets40,00 EUR-12,0916.09.2026
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR9,8910.09.2026
JP Morgan Chase & Co.--10.09.2026

Redaktion finanzen.net

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Porsche vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.09.26 Porsche vz Buy UBS AG
24.09.26 Porsche vz Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Porsche vz Market-Perform Bernstein Research
22.09.26 Porsche vz Market-Perform Bernstein Research
21.09.26 Porsche vz Buy UBS AG

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