Porsche will weitere 1.900 Jobs in Deutschland streichen

DOW JONES--Porsche will in Deutschland weitere Stellen streichen: In den kommenden Jahren sollen an den Standorten Zuffenhausen und Weissach 1.900 Stellen zusätzlich zu bereits beschlossenen Einsparungen bei befristet Beschäftigten abgebaut werden. Seit 2024 habe das Unternehmen 1.500 befristete Arbeitsverhältnisse auslaufen lassen, weitere 500 würden in diesem Jahr folgen, so Personalvorstand Andreas Haffner gegenüber der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten.

Wer­bung Wer­bung

Ziel sei es, die Belegschaft der Porsche AG mit den beiden Hauptstandorten von derzeit 23.650 Beschäftigten bis 2029 um 15 Prozent zu reduzieren. Die Standortsicherung, die bis 2030 betriebsbedingte Kündigungen ausschließe, solle weiter gelten. Das aktuelle Paket diene der Absicherung des laufenden Jahres.

"Wir werden nun mit dem Betriebsrat weitere Verhandlungen aufnehmen", so Haffner in einem gemeinsamen Interview mit Betriebsratschef Harald Buck. Dabei gehe es um die Frage, wie die Arbeitsplätze bis 2030 und gegebenenfalls auch darüber hinaus abgesichert werden könnten. Buck erwarte, dass als nächstes über eine Verlängerung der Beschäftigungssicherung bis 2035 verhandelt werde.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2025 11:51 ET (16:51 GMT)