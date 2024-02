Porsche Aktie News: Anleger greifen bei Porsche am Donnerstagvormittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche. Das Papier von Porsche legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 79,48 EUR.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 79,48 EUR. Die Porsche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 79,62 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 78,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.329 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 23.05.2023 markierte das Papier bei 120,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 51,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (72,12 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 99,88 EUR je Porsche-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 03.05.2023.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 18.03.2025 werfen.

