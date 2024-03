Porsche Aktie News: Porsche am Freitagmittag fester

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Porsche. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 88,20 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 88,20 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Porsche-Aktie bis auf 88,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,36 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 157.205 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 24.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 26,99 Prozent niedriger. Am 22.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 22,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,38 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 1,01 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,88 EUR für die Porsche-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 03.05.2023 vor.

Die Porsche-Bilanz für Q4 2023 wird am 12.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 18.03.2025 dürfte Porsche die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 5,62 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag stärker

Pluszeichen in Frankfurt: So steht der DAX am Nachmittag

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Kursplus