Porsche Aktie News: Porsche macht am Mittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Porsche. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 46,37 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 46,37 EUR. Die Porsche-Aktie legte bis auf 46,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 46,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 375.614 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2024 markierte das Papier bei 96,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 108,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 45,63 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 1,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,87 EUR belaufen. Analysten bewerten die Porsche-Aktie im Durchschnitt mit 63,14 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 30.10.2024. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,42 Prozent auf 9,11 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 06.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 3,45 EUR je Aktie aus.

