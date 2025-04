Porsche Aktie News: Porsche fällt am Dienstagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 45,43 EUR nach.

Um 15:51 Uhr rutschte die Porsche-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 45,43 EUR ab. Die Porsche-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,40 EUR nach. Bei 46,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 709.250 Porsche-Aktien.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR an. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 52,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,40 EUR am 01.04.2025. Abschläge von 0,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,87 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 63,14 EUR.

Am 30.10.2024 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Porsche mit einem Umsatz von insgesamt 9,11 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,42 Prozent verringert.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,45 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt schlussendlich

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Mittag Verluste