Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Porsche legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 46,11 EUR.

Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 46,11 EUR. Bei 46,41 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54.182 Porsche-Aktien.

Am 05.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 96,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 109,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 45,63 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2025). Abschläge von 1,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,87 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 63,14 EUR aus.

Am 30.10.2024 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 9,11 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 06.05.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,45 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

