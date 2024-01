Porsche Aktie News: Porsche reagiert am Mittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 80,62 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 80,62 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche-Aktie bei 81,14 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,96 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 117.400 Aktien.

Am 23.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 120,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 49,84 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 79,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 103,44 EUR.

Porsche gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2024 erfolgen.

