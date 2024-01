Porsche Aktie News: Porsche am Dienstagnachmittag freundlich

Blick auf Porsche-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 80,10 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 80,10 EUR. Die Porsche-Aktie legte bis auf 81,14 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 259.561 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 23.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 50,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,56 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 0,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 103,44 EUR angegeben.

Am 03.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die Porsche-Bilanz für Q4 2023 wird am 11.03.2024 erwartet.

