Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Um 04:06 Uhr rutschte die Porsche-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 112,70 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Porsche-Aktie bei 111,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 112,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 139.099 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 105,88 EUR.

Voraussichtlich am 13.03.2023 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Porsche dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

