Porsche Aktie News: Porsche am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Porsche

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 91,88 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 91,88 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Porsche-Aktie bei 91,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,64 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 237.534 Stück.

Am 24.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,48 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 72,12 EUR fiel das Papier am 22.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 27,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2022 1,01 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 95,57 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 03.05.2023 vor.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 29.04.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 06.05.2025 dürfte Porsche die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 5,23 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Plus

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX leichter