Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag im Plus

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 92,64 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere um 09:06 Uhr 0,4 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche-Aktie bei 92,92 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 92,64 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 21.022 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 24.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 120,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 30,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2024 bei 72,12 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 22,15 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 98,63 EUR aus.

Porsche gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Porsche am 29.04.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Porsche rechnen Experten am 06.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,23 EUR je Porsche-Aktie.

