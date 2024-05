Porsche Aktie News: Porsche macht am Mittag Boden gut

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 83,84 EUR zu.

Die Porsche-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 83,84 EUR. Bei 84,32 EUR markierte die Porsche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 150.763 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (120,80 EUR) erklomm das Papier am 24.05.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 44,08 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (72,12 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 13,98 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,35 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 104,50 EUR an.

Am 26.04.2024 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,64 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,79 Prozent auf 9,01 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,88 Mrd. EUR gelegen.

Am 24.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,16 EUR je Aktie belaufen.

