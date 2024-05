Porsche Aktie News: Porsche steigt am Nachmittag

So entwickelt sich Porsche

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Porsche. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 84,00 EUR zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 84,00 EUR zu. In der Spitze gewann die Porsche-Aktie bis auf 84,74 EUR. Bei 83,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 260.659 Porsche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.05.2023 bei 120,80 EUR. Mit einem Zuwachs von 43,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,14 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,35 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 104,50 EUR aus.

Porsche veröffentlichte am 26.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,64 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,79 Prozent auf 9,01 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,88 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 06.05.2025.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,16 EUR je Aktie.

