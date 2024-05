Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 84,00 EUR zu.

Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 84,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche-Aktie bei 84,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 23.145 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.05.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,81 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2024 Kursverluste bis auf 72,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 16,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,35 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 104,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 26.04.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,64 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9,01 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,88 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Porsche am 24.07.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Porsche möglicherweise am 06.05.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 5,16 EUR je Aktie aus.

