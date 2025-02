Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,7 Prozent auf 58,72 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche-Aktie musste um 11:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,7 Prozent auf 58,72 EUR. Der Kurs der Porsche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 58,28 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 333.622 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2024 Kursverluste bis auf 55,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,35 Prozent würde die Porsche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Porsche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,03 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 74,25 EUR je Porsche-Aktie aus.

Am 30.10.2024 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,67 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,12 Prozent auf 9,11 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 9,70 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2025 terminiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2026 erwartet.

Experten taxieren den Porsche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,36 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Optimismus in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus