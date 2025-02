Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag auf rotem Terrain

Porsche im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,8 Prozent auf 58,70 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,8 Prozent auf 58,70 EUR. Der Kurs der Porsche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 58,28 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 85.963 Porsche-Aktien.

Bei einem Wert von 96,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 64,50 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 55,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 74,25 EUR.

Am 30.10.2024 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,29 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,11 Mrd. EUR – eine Minderung von 6,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,70 Mrd. EUR eingefahren.

Am 12.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 17.03.2026 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,36 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

