Porsche Aktie News: Anleger schicken Porsche am Mittag ins Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Porsche. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 92,38 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 92,38 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche-Aktie bei 92,44 EUR. Bei 91,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 83.197 Porsche-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.05.2023 auf bis zu 120,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 30,76 Prozent Luft nach oben. Am 22.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 72,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 21,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 1,01 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 95,57 EUR je Porsche-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 03.05.2023.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Porsche rechnen Experten am 06.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,23 EUR je Porsche-Aktie belaufen.

