Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochnachmittag stärker

Porsche im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 92,86 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 92,86 EUR zu. Die Porsche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 93,34 EUR. Mit einem Wert von 91,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 140.421 Porsche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.05.2023 bei 120,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,09 Prozent hinzugewinnen. Bei 72,12 EUR fiel das Papier am 22.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,41 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 95,57 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Porsche-Bilanz für Q1 2024 wird am 29.04.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 06.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Porsche im Jahr 2024 5,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Porsche-Aktie

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Plus