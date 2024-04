Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochvormittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 91,90 EUR.

Die Porsche-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 91,90 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche-Aktie bisher bei 91,70 EUR. Bei 91,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 5.118 Porsche-Aktien umgesetzt.

Bei 120,80 EUR erreichte der Titel am 24.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,45 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 72,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Mit einem Kursverlust von 21,52 Prozent würde die Porsche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Porsche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche 1,01 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 95,57 EUR.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 29.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 06.05.2025 dürfte Porsche die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 5,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

