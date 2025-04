Porsche Aktie News: Porsche verliert am Donnerstagmittag

Porsche im Blick

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Porsche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 45,95 EUR ab.

Um 11:49 Uhr ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 45,95 EUR. Die Porsche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,89 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,89 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 462.623 Stück.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR an. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 52,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.04.2025 (44,50 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 3,16 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,87 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 63,14 EUR an.

Am 30.10.2024 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 1,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,42 Prozent zurück. Hier wurden 9,11 Mrd. EUR gegenüber 10,40 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 06.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Porsche.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

