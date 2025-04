Porsche Aktie News: Porsche verliert am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 45,35 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 45,35 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche-Aktie bis auf 44,89 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,89 EUR. Zuletzt wechselten 738.920 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 112,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Am 02.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 44,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2023 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,87 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 63,14 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 30.10.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,34 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,40 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Porsche am 29.04.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche ein EPS in Höhe von 3,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX schlussendlich schwächer

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels mit Abgaben