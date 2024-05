Porsche Aktie News: Porsche am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 84,18 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 84,18 EUR zu. Der Kurs der Porsche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 84,36 EUR zu. Bei 84,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 44.985 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 120,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 30,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,12 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 14,33 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,35 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 104,50 EUR je Porsche-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 26.04.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,79 Prozent auf 9,01 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Porsche am 24.07.2024 präsentieren. Porsche dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 5,16 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

