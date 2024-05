Porsche Aktie News: Porsche am Freitagnachmittag im Aufwind

Porsche im Fokus

Die Aktie von Porsche zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Porsche konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 84,14 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 84,14 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche-Aktie bisher bei 84,96 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 139.577 Porsche-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.05.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 43,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,12 EUR ab. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 16,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Porsche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,35 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche 2,31 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 104,50 EUR an.

Am 26.04.2024 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 1,64 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,79 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,01 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Porsche am 24.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 06.05.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,16 EUR je Porsche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel mit Verlusten

DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsende in Rot

Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus