Porsche Aktie News: Porsche am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Porsche konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 41,50 EUR.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 41,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche-Aktie bei 41,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 24.835 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.06.2024 markierte das Papier bei 78,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 88,43 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 40,43 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 2,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2024 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,34 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 49,72 EUR angegeben.

Porsche ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,70 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,01 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 29.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

