Aktienentwicklung

Porsche Aktie News: Porsche am Mittag mit angezogener Handbremse

03.09.25 12:06 Uhr
Porsche Aktie News: Porsche am Mittag mit angezogener Handbremse

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche. Zum Vortag unverändert notierte die Porsche-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 44,48 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44,59 EUR 0,15 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 11:46 Uhr bei der Porsche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 44,48 EUR. Die Porsche-Aktie legte bis auf 44,91 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche-Aktie bis auf 44,41 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,62 EUR. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 68.017 Stück gehandelt.

Am 28.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 68,62 Prozent zulegen. Am 26.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,12 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 47,63 EUR.

Am 30.07.2025 äußerte sich Porsche zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 1,35 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Porsche im vergangenen Quartal 9,30 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche 10,45 Mrd. EUR umsetzen können.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 24.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,71 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche sucht neuen Chef: Blume soll sich auf Volkswagen konzentrieren - Aktien uneins

Porsche-Aktie stabil: Stellenstreichung bei Batterietochter Cellforce

RBC Capital Markets beurteilt Porsche-Aktie mit Sector Perform

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

