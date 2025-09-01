Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochnachmittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 44,47 EUR.

Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 44,47 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Porsche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,37 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 122.301 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 28.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 75,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 68,65 Prozent. Am 26.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,58 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 11,00 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,12 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,63 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 9,30 Mrd. EUR, gegenüber 10,45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,98 Prozent präsentiert.

Die Porsche-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 23.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,71 EUR je Porsche-Aktie.

