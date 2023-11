Porsche Aktie News: Porsche verteuert sich am Freitagmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 89,46 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 89,46 EUR zu. In der Spitze legte die Porsche-Aktie bis auf 90,70 EUR zu. Bei 88,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche-Aktien beläuft sich auf 205.918 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.05.2023 bei 120,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (81,88 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 8,47 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 104,95 EUR angegeben.

Am 03.05.2023 hat Porsche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 11.03.2024 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX schließt in der Gewinnzone

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Gewinnzone

Optimismus in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Nachmittag