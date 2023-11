Porsche Aktie News: Porsche macht am Freitagnachmittag Boden gut

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Porsche. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 90,50 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,4 Prozent auf 90,50 EUR. Die Porsche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 90,72 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,12 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 408.660 Aktien.

Am 23.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 120,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,48 Prozent könnte die Porsche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,88 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Abschläge von 9,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 104,95 EUR je Porsche-Aktie an.

Porsche ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Porsche-Bilanz für Q4 2023 wird am 11.03.2024 erwartet.

