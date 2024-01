Porsche Aktie News: Porsche reagiert am Mittag positiv

Aktie im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 78,46 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere um 11:47 Uhr 0,2 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche-Aktie bei 79,08 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 89.343 Porsche-Aktien.

Am 23.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR an. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 35,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 77,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 0,71 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 103,44 EUR an.

Porsche veröffentlichte am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 11.03.2024 erwartet.

