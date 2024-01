Fokus auf Aktienkurs

Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

04.01.24 09:22 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 78,62 EUR.

Die Porsche-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 78,62 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche-Aktie bisher bei 78,76 EUR. Bei 78,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.253 Porsche-Aktien. Bei 120,80 EUR erreichte der Titel am 23.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 53,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 77,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.01.2024). Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 0,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 103,44 EUR für die Porsche-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 03.05.2023. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2024 erfolgen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie Porsche-Analyse: JP Morgan Chase & Co. erhöht Einstufung der Porsche-Aktie auf Overweight Tesla-Aktie unter Druck: VW, AUDI und Porsche steigen in Nordamerika auf Tesla-Ladenetz um Porsche-Analyse: Porsche-Aktie von Bernstein Research mit Market-Perform bewertet

