Porsche Aktie News: Porsche reagiert am Mittag positiv

Porsche im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 60,10 EUR zu.

Das Papier von Porsche konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 60,10 EUR. In der Spitze legte die Porsche-Aktie bis auf 60,16 EUR zu. Bei 59,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 111.114 Porsche-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 96,56 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 60,67 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 55,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,52 Prozent würde die Porsche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 74,25 EUR je Porsche-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 30.10.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Porsche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,11 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Porsche-Bilanz für Q4 2024 wird am 12.03.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 17.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Porsche.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,36 EUR je Porsche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

