Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 60,02 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Porsche-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 60,02 EUR. Bei 60,22 EUR erreichte die Porsche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 59,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 250.612 Porsche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 96,56 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Am 21.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Porsche seine Aktionäre 2023 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 74,25 EUR je Porsche-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 30.10.2024. Porsche hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,12 Prozent auf 9,11 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Porsche wird am 12.03.2025 gerechnet. Am 17.03.2026 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,36 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

